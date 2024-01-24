«Ахмат» ищет Гбамбле новую команду

Руслан Газзаев, спортивный директор грозненского «Ахмата» заявил, что клуб ищет Нене Гбамбле новую команду.

«Это связано с решением тренерского штаба. Значит, сегодня он проигрывает конкуренцию своим партнёрам», - объяснил Газзаев «Чемпионату».

Гбамбле стал игроком «Ахмата» в январе 2023 года, подписав контракт до лета 2026 года. Основное его амплуа – правый вингер. В этом сезоне футболист вышел на поле всего в восьми матчах (в шести в РПЛ и в двух в Кубке России) и не отметился ни одним результативным действием.

«Ахмат» занимает 13-е место турнирной таблицы РПЛ с 17 набранными баллами после 18 туров.