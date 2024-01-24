Педро забил и во втором матче за «Зенит»

В зимнее трансферное окно состав «Зенита» пополнил атакующий полузащитник Педро Энрике. В среду 17-летний бразилец забил гол в товарищеском матче против «Чонбук Моторс».

Для Педро это второй гол во втором матче за «Зенит» - несколько дней назад бразилец расписался в ворота самаркандского «Динамо» (победа питерцев 5:1).

В настоящий момент «Зенит» проводит зимний подготовительный сбор в ОАЭ. Стоит сказать, что в турнирной таблице Российской премьер-лиги после первой части сезона команда Сергея Семака располагается на второй позиции. При этом «сине-бело-голубые» становились чемпионами в каждом из пяти предыдущих сезонов.