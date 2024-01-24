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Педро забил и во втором матче за «Зенит»

24 Января 2024 • 18:46 Комментировать

В зимнее трансферное окно состав «Зенита» пополнил атакующий полузащитник Педро Энрике. В среду 17-летний бразилец забил гол в товарищеском матче против «Чонбук Моторс».

Для Педро это второй гол во втором матче за «Зенит» - несколько дней назад бразилец расписался в ворота самаркандского «Динамо» (победа питерцев 5:1).

В настоящий момент «Зенит» проводит зимний подготовительный сбор в ОАЭ. Стоит сказать, что в турнирной таблице Российской премьер-лиги после первой части сезона команда Сергея Семака располагается на второй позиции. При этом «сине-бело-голубые» становились чемпионами в каждом из пяти предыдущих сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Педро Энрике
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