Агент отреагировал на слухи о возможном уходе Калинского из «Пари НН»

Дмитрий Чельцов, агент полузащитника «Пари НН» Николая Калинского, высказался о возможном уходе его клиента из клуба.

Ранее появилась информация, что главный тренер нижегородцев Сергей Юран недоволен 30-летним футболистом и хочет с ним расстаться.

«Он действующий футболист «Пари НН», один из лидеров команды. Достоверная информация последует только от клуба или игрока. Все остальное — чушь», — заявил Чельцов «Чемпионату».

Кроме того, агент отметил, что сам футболист не собирается покидать клуб.

В этом сезоне Калинский принял участие в 20 матчах во всех турнирах, записал на свой счет три гола и стал автором трех ассистов.