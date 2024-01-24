Полузащитник Ильзат Ахметов дебютировал за «Зенит». Он вошёл в состав питерской команды на второй тайм товарищеского матча против «Чонбук Моторс».

Напомним, что в зимнее трансферное окно 26-летний Ахметов перебрался в «Зенит» из «Краснодара».

Следить за товарищеским матчем между «Зенитом» и «Чонбук Моторс» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. После первого тайма на табло горит счёт 1:1. В составе «сине-бело-голубых» гол забил нападающий Матео Кассьерра.

Добавим, что чемпионат России возобновится уже через пять недель.