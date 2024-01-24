Гладилин: Глушаков может играть на уровне РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о перспективах Дениса Глушакова в «Ростове».

«Глушаков еще может играть в футбол на уровне РПЛ. Он лидер и знает, как побеждать. Для Дениса хороший вариант показать себя в «Ростове» и потом заняться тренерской деятельностью в клубе», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, экс-капитан «Спартака» способен играть на уровне клуба РПЛ ещё два года, отметив, что Глушаков не помешает «жёлто-синим».

Напомним, что полузащитник, ныне представляющий «Спартак» из Костромы, присоединился к «Ростову» на зимнем сборе клуба в ОАЭ для подготовки ко второй части сезона.