Экс-зенитовец советует Сутормину уйти из «Зенита»

Бывший футболист питерского «Зенита» Игорь Зазулин посоветовал Алексею Сутормину покинуть клуб.

«Уйти надо только куда? Ещё лет пять просидеть можно, хотя становится чемпионом и становится. Он по своему уровню нескольким командам РПЛ бы пригодился. Я, правда, так и не понял, какая у него позиция на поле», - рассуждает Зазулин для Legalbet.

Напомним, что в «Зените» Сутормин уже довольно давно – с лета 2019 года. Но в текущем сезоне у него довольно мало игровой практики – всего 12 выходов на поле и лишь два голевых действия, оба – голевые передачи. Контракт Алексея с клубом рассчитан до лета 2025 года.