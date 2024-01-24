​Губерниев не верит в допуск юношеских сборных России к турнирам УЕФА

Глава УЕФА Александер Чеферин поддерживает возвращение юношеских российских команд в официальные соревнования. Комментарий на этот счёт дал спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

Давая комментарий, Губерниев вспомнил о том, что многие страны грозились бойкотировать матчи против российских юниоров, когда УЕФА пытался допустить их в прошлом году.

«Если команда Чеферина сможет выстоять против тех людей, которые будут на них давить, значит, мы будем играть. Но я в это не верю. Играть мы по-прежнему не будем», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что санкции в отношении Российского футбольного союза со стороны УЕФА и ФИФА работают уже почти два года.