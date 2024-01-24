«Там лучше отдыхать, чем работать»: Черевченко рассказал об отказе азиатской сборной

Российский тренер Игорь Черевченко в конце 2023 года покинул своё предыдущее место работы – «Истиклол» из Таджикистана. Позже на специалиста вышли представители неназванной азиатской сборной и предложили сотрудничество, но тренер отказался. Черевченко рассказал, почему решил принять такой выбор.

«Вариант этот был, но там такая страна, что лучше отдыхать, чем работать футбольным тренером (смеется), поэтому я сразу заявил, что мне неинтересно», - говорит Черевченко Metaratings.

Ранее Черевченко рассказал, почему не остался в таджикистанском клубе, который является одним из сильнейших в стране.