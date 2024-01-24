​Губерниев высказался о возможном трансфере Тикнизяна в «Зенит»

«Зенит» работает над трансфером защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива». Комментарий по поводу возможной сделки дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

По словам Губерниева, ему сложно сказать, осуществится ли трансфер. Комментатор назвал «Зенит» «витриной», но при этом отметил, что «Локомотив» мощно движется вперёд.

«Выбирать будет сам Тикнизян. Всё зависит от условий. Если условия футболисту в определённом месте нравятся больше, то он меняет команду по истечению срока контракта или же с какими-то компенсациями», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Наир Тикнизян в сезоне 2023/2024 провёл за «Локомотив» 23 официальных матча. В них защитник забил восемь голов и отдал пять результативных передач.