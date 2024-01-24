Максим Ромащенко оценил шансы «Динамо» в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник московского «Динамо» Максим Ромащенко поделился мнением о перспективах «бело-голубых» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

По словам эксперта, «Динамо» показало хороший результат в первой части сезона, финишировав на третьей позиции.

«Вторая половина сезона самая важная, они могут бороться за самые высокие места. Хочется выделить командный рисунок игры у Лички, динамовцы выделяются именно этим, а не каждый индивидуально», — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».

В первой части сезона подопечные Марцела Лички провели 18 матчей в рамках чемпионата России, в которых набрали 32 очка и ушли на перерыв на третьем месте в турнирной таблице.