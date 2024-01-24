​«Локомотив» уступил «Акрону»

В среду «Локомотив» проводил второй матч на зимнем учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. Команда Михаила Галактионова проиграла «Акрону» из Тольятти со счётом 0:2. Эта игра стала для «железнодорожников» заключительной на первом подготовительном сборе.
Отметим, что после первой части сезона «Локомотив» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь зачётных баллов.
Добавим, что чемпионат России возобновится в начале марта.
Протокол игры
|20' Чудин Иван (0:1)
|22' Галкин Владислав (0:2)
Волков Сергей • Анджелкович Неманья • Димоски Боян • Ходжаниязов Джамалдин • Чудин Иван • Галкин Владислав • Галоян Артур • Глушков Никита • Килин Антон • Погосов Артём • Эльдарушев Абу-Саид
Запасные: Апеков Руслан • Барт Руслан • _Alekhine A. • _Pestyakov D. • Данилкин Егор • Макаров Сергей • Попов Артём • Нагаев Дмитрий • Понсе Андрес • Сангаре Дэвид • Песегов Евгений • Конюхов Вадим
24 января.
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