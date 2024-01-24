​«Локомотив» уступил «Акрону»

В среду «Локомотив» проводил второй матч на зимнем учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. Команда Михаила Галактионова проиграла «Акрону» из Тольятти со счётом 0:2. Эта игра стала для «железнодорожников» заключительной на первом подготовительном сборе.

Отметим, что после первой части сезона «Локомотив» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь зачётных баллов.

Добавим, что чемпионат России возобновится в начале марта.