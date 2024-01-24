Спортивный директор «Ростова» высказался о работе команды на сборах

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о работе подопечных Валерия Карпина на первом зимнем сборе команды.

«Идёт хорошая плановая работа на сборах. Но пока рано делать выводы по первым тренировкам», — рассказал функционер «жёлто-синих» в интервью «РБ Спорт».

В ОАЭ «Ростов» провёл два матча, уступив столичной «Родине» (1:2) и обыграв самаркандский «Динамо» со счётом 4:1. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «жёлто-синие» находятся на десятом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 балл по итогам 18-ти туров.