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Спортивный директор «Ростова» высказался о работе команды на сборах

24 Января 2024 • 17:48 Комментировать

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о работе подопечных Валерия Карпина на первом зимнем сборе команды.

«Идёт хорошая плановая работа на сборах. Но пока рано делать выводы по первым тренировкам», — рассказал функционер «жёлто-синих» в интервью «РБ Спорт».

В ОАЭ «Ростов» провёл два матча, уступив столичной «Родине» (1:2) и обыграв самаркандский «Динамо» со счётом 4:1. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «жёлто-синие» находятся на десятом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 балл по итогам 18-ти туров.

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Ростов Алексей Рыскин
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