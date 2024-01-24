Московский «Спартак» намерен расстаться со своим защитником в зимнее трансферное окно.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», посредники от «Спартака» стали предлагать кандидатуру защитника Леона Классена командам Российской премьер-лиги.

23-летний футболист выступает за «Спартак» с января 2022 года. За это время он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых стал автором двух забитых мячей и одной результативной передачи.

Действующий трудовой договор Классена со столичным клубом рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermark оценивают стоимость игрока в 500 тысяч евро.