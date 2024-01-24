Форвард столичного ЖФК «Локомотив» и сборной России Нелли Коровкина перебралась в стан питерского женского футбольного клуба «Зенит». Новостью официально делится пресс-служба нового клуба Коровкиной.

Лучшие годы карьеры Нелли начались с 2019 года. В этом году она перешла в «Локо» из «Чертаново» и трижды, в 2019, 2021, 2022 годах становилась лучшим страйкером чемпионата России. Более того, Коровкина смогла стать лучшим бомбардиром в истории ЖФК «Локомотив», оформив 75 забитых голов. В 2021 году стала чемпионом России в составе столичной команды, в 2020 и 2021 годах брала Кубок России.

ЖФК «Зенит» является действующим чемпионом России среди команд женской футбольной Суперлиги.