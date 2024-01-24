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Попов: «Нобоа — легенда РПЛ»

24 Января 2024 • 17:04 Комментировать
Балтика
...
Сочи
02.03 16:00

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о полузащитнике «Сочи» Кристиане Нобоа, с которым он вместе выступал за казанский клуб.

Попов назвал эквадорца легендой чемпионата России, которого можно приравнять к величайшим футболистам лиги.

«Он легенда нашего чемпионата. Причём он не какого-то там защитника играл, а атакующего полузащитника. Сколько голов со штрафных забивал, поиграл в Лиге чемпионов», — цитирует Попова Legalbet.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 38-летний Нобоа покинет «Сочи» и перейдёт в клуб «Эмелек».

Напомним, помимо «Сочи» и «Рубина», Нобоа также успел поиграть за «Зенит», «Динамо» и «Ростов». Эквадорец является трёхкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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Кристиан Нобоа Алексей Попов Сочи ещё теги

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