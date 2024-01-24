Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент отрицает проблемы Николсона в «Спартаке»

24 Января 2024 • 16:59 Комментировать

Евгений Мележиков, бывший генеральный директор «Спартака», заявил, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль требовал убрать из раздевалки форварда Шамара Николсона. Комментарий на этот счёт дал Ненад Портега – агент ямайского футболиста. Он отрицает какие-либо проблемы Николсона в стане «красно-белых».

«У Шамара не было проблем ни в одном из клубов, за которые он выступал. В «Спартаке» было то же самое», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

«Так что у него нет обид ни на «Спартак», ни на кого-либо в клубе вообще», - добавил представитель Николсона.

Стоит сказать, что в настоящий момент Шамар Николсон выступает за французский «Клермон» на правах аренды. В 16 матчах сезона 2023/2024 Николисон забил три гола и отдал три голевых паса на партнёров. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Клермон Евгений Мележиков Шамар Николсон Гильермо Абаскаль Ненад Портега ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» готова позвать Моуринью Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»
Спортивные новости
Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open «Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open «Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
17:48 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Ростова» высказался о работе команды на сборах
17:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ботнарь может вернуться в «Торпедо»
17:36 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет избавиться от защитника слухи
17:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» перехватили опорника у лидера Первой лиги
17:15 · Россия. Премьер-лига
ЖФК «Зенит» подписал лучшего бомбардира в истории женского «Локомотива» официально
17:04 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Нобоа — легенда РПЛ»
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Агент отрицает проблемы Николсона в «Спартаке»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Маляров: В дубле «Волги» получал шесть тысяч рублей
16:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Кокорина не исключил переход нападающего в махачкалинское «Динамо»
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Артур назвал «Зенит» «большим европейским клубом»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартак» должен продлить контракт с Джикией»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Тему с переходом Тикнизяна в «Зенит» разогревают специально»
16:25 · Россия. Премьер-лига
​Артур и Коваленко – в основе «Зенита» на матч против «Чонбук Моторс»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Возможный переход Тикнизяна в «Зенит» — хороший ход «Локомотива»
16:01 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» высказались о возможном уходе Калинского из клуба
Все новости
Рекомендуем