​Агент отрицает проблемы Николсона в «Спартаке»

Евгений Мележиков, бывший генеральный директор «Спартака», заявил, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль требовал убрать из раздевалки форварда Шамара Николсона. Комментарий на этот счёт дал Ненад Портега – агент ямайского футболиста. Он отрицает какие-либо проблемы Николсона в стане «красно-белых».

«У Шамара не было проблем ни в одном из клубов, за которые он выступал. В «Спартаке» было то же самое», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

«Так что у него нет обид ни на «Спартак», ни на кого-либо в клубе вообще», - добавил представитель Николсона.

Стоит сказать, что в настоящий момент Шамар Николсон выступает за французский «Клермон» на правах аренды. В 16 матчах сезона 2023/2024 Николисон забил три гола и отдал три голевых паса на партнёров.