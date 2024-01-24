Маляров: В дубле «Волги» получал шесть тысяч рублей

Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров рассказал о размере своей первой зарплаты в профессиональном футболе.

«Как раз в дубле «Волги», получал вроде шесть тысяч рублей. Следующая зарплата — 25 тысяч», — приводит слова Малярова «Матч ТВ».

Напомним, что Маляров провёл в основном составе нижегородского клуба 24 матча в период с 2015 по 2016 год. За «Балтику» 26-летний футболист выступает с 2022 года. В нынешнем сезоне в рамках всех состязаний защитник провёл 24 матча, отдав одну результативную передачу.