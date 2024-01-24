​Артур назвал «Зенит» «большим европейским клубом»

Зимний новичок «Зенита» Артур высоко оценил статус своей новой команды. Бразилец считает, что «сине-бело-голубые» являются большим клубом не только в России, но и в европейской системе координат.

«Зенит» - большой европейский клуб с богатой историей», - такие слова Артура приведены на официальном сайте «Зенита».

Напомним, что Артур уже сыграл за «Зенит» в товарищеском матче против «Динамо» из Самарканда (победа питерцев 5:1). В среду бразилец попал в стартовый состав «сине-бело-голубых» на игру против «Чонбук Моторс». Не пропустите трансляцию этого поединка в текстовом формате.