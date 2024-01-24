Сёмин: «Тему с переходом Тикнизяна в «Зенит» разогревают специально»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в «Зенит».

По мнению специалиста, тема возможного трансфера 24-летнего игрока в петербургский клуб разогревается умышленно.

«Он ведь ещё не согласился перейти. Я думаю, что специально разогревают эту тему. Вдруг потом ничего не произойдёт», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Тикнизян пока не дал своего согласия на переход в «Зенит» и до лета может остаться в «Локомотиве».

Напомним, Тикнизян выступает за «красно-зелёных» с лета 2021 года, ранее он защищал цвета ЦСКА. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 7 миллионов евро.