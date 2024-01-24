​Артур и Коваленко – в основе «Зенита» на матч против «Чонбук Моторс»

В среду «Зенит» в рамках подготовки ко второй части сезона проведёт матч против «Чонбук Моторс» из Южной Кореи. Рулевой питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:

Адамов, Фернандес, Эракович, Алип, Караваев, Барриос, Коваленко, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

Матч между «Зенитом» и «Чонбук Моторс» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что зимние каникулы «Зенит» проводит на второй позиции в турнирной таблице РПЛ.