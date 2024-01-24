Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Артур и Коваленко – в основе «Зенита» на матч против «Чонбук Моторс»

24 Января 2024 • 16:25 Комментировать

В среду «Зенит» в рамках подготовки ко второй части сезона проведёт матч против «Чонбук Моторс» из Южной Кореи. Рулевой питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:

Адамов, Фернандес, Эракович, Алип, Караваев, Барриос, Коваленко, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

Матч между «Зенитом» и «Чонбук Моторс» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что зимние каникулы «Зенит» проводит на второй позиции в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро ​У Роналду спросили, выиграет ли он шестой «Золотой мяч»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Барселона» готова позвать Моуринью Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
«Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open «Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Агент отрицает проблемы Николсона в «Спартаке»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Маляров: В дубле «Волги» получал шесть тысяч рублей
16:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Кокорина не исключил переход нападающего в махачкалинское «Динамо»
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Артур назвал «Зенит» «большим европейским клубом»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартак» должен продлить контракт с Джикией»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Тему с переходом Тикнизяна в «Зенит» разогревают специально»
16:25 · Россия. Премьер-лига
​Артур и Коваленко – в основе «Зенита» на матч против «Чонбук Моторс»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Возможный переход Тикнизяна в «Зенит» — хороший ход «Локомотива»
16:01 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» высказались о возможном уходе Калинского из клуба
15:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Вады: «Варианты есть, но, вероятнее всего, Валентин останется в «Рубине»
15:40 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Абаскаль — перспективный европейский тренер, он неплохо делает свою работу»
15:36 · Россия. Премьер-лига
В РПЛ подтвердили перенос 21-го тура официально
15:31 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Динамо» и «Спартак» консультировались по возможному трансферу Риччели, но не более»
15:31 · Россия. Премьер-лига
​21-й тур РПЛ перенесут
15:24 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль сообщил игрокам «Спартака» о скором трансфере нападающего
Все новости
Рекомендуем