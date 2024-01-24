Гришин: «Возможный переход Тикнизяна в «Зенит» — хороший ход «Локомотива»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переходе экс-защитника «армейцев» Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

Специалист отметил, что трансфер Тикнизяна будет выгоден для «Локомотива» с финансовой точки зрения, так как в 2021 году «железнодорожники» приобрели игрока у ЦСКА за 5 миллионов евро, а сейчас могут продать его гораздо дороже.

«Я так понял, что за Тикнизяна предлагают 12 миллионов евро. Если «Локомотиву» это выгодно и всех всё устраивает, то Наир перейдёт. Если смотреть с точки зрения бизнеса, «Локо» купил Тикнизяна за 5 миллионов евро и продаёт за 12 миллионов. Это хороший ход, футбол — это бизнес», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что за Тикнизяна «Зенит» может заплатить 8 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов.

В текущем сезоне 24-летний футболист провёл за «Локомотив» 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.