В «Пари НН» высказались о возможном уходе Калинского из клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Николая Калинского.

Ранее сообщалось, что нижегородцы хотят расстаться с 30-летним футболистом, однако не желают отдавать игрока одному из своих прямых конкурентов.

Мелик-Гусейнов допустил уход Калинского, отметив при этом, что клуб не будет принимать никаких решений без непосредственного участия самого игрока.

«Коля Калинский для «Пари НН» — очень важный игрок. Он своего рода один из бренда команды. Если и будем рассматривать вопрос перехода Николая в другую команду, то будем это делать вместе с ним. Нам крайне важно, чтобы Коля рос», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

В текущем сезоне Калинский провёл в составе нижегородской команды 20 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.