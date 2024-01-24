Матчи 21-го игрового дня чемпионата России не пройдут 16-17 марта, как планировалось. Дело в этом, что в эти дни в стране будут проходить президентские выборы. В Российской премьер-лиге подтвердили перенос тура.

«21‑й тур РПЛ будет перенесён. На какую дату – решит общее собрание клубов», - ответ пресс-службы лиги приводится на сайте «Матч ТВ».

Ранее появлялась информация о том, что матчи 21-го тура Российской премьер-лиги могут пройти в конце апреля.

В настоящий момент чемпионат России находится на зимней паузе. После восемнадцати сыгранных туров тройка лидеров выглядит так: «Краснодар» (38 очков), «Зенит» (36), «Динамо» (32).