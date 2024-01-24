​21-й тур РПЛ перенесут

Матчи 21-го тура Российской премьер-лиги будут перенесены на более поздний срок. Дело в том, что они должны пройти 16-17 марта – в эти даты пройдут выборы президента России.

Согласно данным «РБ Спорт», РПЛ хотела сохранить календарь, но из-за рекомендации силовых структур игровой день перенесут.

Матчи 21-го тура чемпионата России могут пройти 24-25 апреля, но окончательное решение пока не было принято.

Стоит сказать, что Российская премьер-лига пока что не опубликовала календарь второй части сезона.

Добавим, что после восемнадцати туров на первом месте в турнирной таблице чемпионата России располагается «Краснодар».