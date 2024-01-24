​Абаскаль сообщил игрокам «Спартака» о скором трансфере нападающего

В ближайшее время состав «Спартака» может пополнить Манфред Угальде – костариканский нападающий, который в последние годы выступал за «Твенте» в Нидерландах.

Согласно информации Metaratings, рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль во вторник анонсировал трансфер нового нападающего в разговоре с командой. Судя по всему, речь идёт как раз об Угальде.

После первой части сезона, которая включила в себя восемнадцать туров, «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От располагающегося на вершине «Краснодара» команда Абаскаля отстаёт на пять очков.

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