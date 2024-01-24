​Спартаковцу Промесу грозит 9 лет тюрьмы

В среду в Нидерландах проходит заседание суда по делу о контрабанде более 1300 килограммов наркотических веществ. Обвиняемым в рамках этого дела является нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Прокуратура запросила для Промеса серьёзный тюремный срок – девять лет заключения. Стоит сказать, что обвинения в адрес Квинси были выдвинуты ещё в прошлом году.

Ранее Квинси Промес в Нидерландах получил полтора года тюрьмы за нанесение ранений родственнику. Впрочем, разбирательство продолжается после того, как 32-летний футболист подал апелляцию.

В 21 матче сезона 2023/2024 Промес забил восемь голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.