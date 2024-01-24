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В «Марселе» опровергли информацию об интересе к Тикнизяну

24 Января 2024 • 15:08 Комментировать
Марсель
...
Монако
27.01 23:00

Спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатиа отреагировал на информацию об интересе французского клуба к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Мы не делали предложений по Тикнизяну и не заинтересованы в игроке», — цитирует спортивного директора Sport24.

Ранее сообщалось, что Тикнизян близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит».

В текущем сезоне 24-летний футболист провёл в составе «железнодорожников» 23 игры, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Марсель» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, отставая от тройки лидеров на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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