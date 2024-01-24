«Карпин теперь должен уйти из сборной России»: Фанаты резко отреагировали на откровения жены тренера

Дарья Карпина, супруга рулевого «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, откровенно ответила на вопросы подписчиков в социальных сетях. По словам девушки, в скором времени она насовсем переедет в Эстонию вместе с детьми.

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе», - поделилась Дарья.

Жена Карпина отметила, что летом она насовсем переезжает с дочерями в Эстонию (в Таллин), но при этом Валерий продолжит работать с «Ростовом».

Многие футбольные фанаты довольно резко отреагировали на заявления Дарьи Карпиной об отъезде из России. При этом под удар попала не только девушка, но и Валерий Карпин. Посыл заключается в том, что семья Карпиных не проявляет патриотизма. Некоторые болельщики даже призывают уволить Валерия Карпина из сборной России.

«Теперь он должен уйти из сборной России», - написал один из фанатов. И такого рода комментариев хватает.