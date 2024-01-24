Якубко: Десять бразильцев в «Зените» — это многовато

Бывший нападающий «Амкара» и «Динамо» Мартин Якубко оценил зимнюю трансферную кампанию петербургского «Зенита».

«Конечно, десять бразильцев в одной команде — это многовато. Но тут надо разграничивать — или вы болеете за команду, или за российских футболистов», — приводит слова экс-форварда словацкой сборной «РБ Спорт».

По мнению эксперта, руководство «сине-бело-голубых» не устраивает уровень российских игроков, с чем и связана частая покупка бразильских легионеров.

Напомним, что после 18-ти туров Российской премьер-лиги «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата, отставая от «Краснодара» на два очка. Подопечные Сергея Семака выиграли пять последних розыгрышей РПЛ.