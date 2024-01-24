«Урал» объявил о расставании с полузащитником Лукой Цулукидзе.

Отмечается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Цулукидзе перешёл в «Урал» в феврале 2022 года. С тех пор за команду из Екатеринбурга 19-летний футболист провёл лишь один официальный матч, не отметившись в нём результативными действиями.

Также Цулукидзе выступал за «Сабуртало» и тбилисское «Динамо».

В 18 турах РПЛ «Урал» набрал 19 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч в рамках чемпионата России екатеринбуржцы проведут 2 марта против «Ахмата».