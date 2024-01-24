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Балахнин: «Спартаку» во всех линиях нужно усиление» эксклюзив

24 Января 2024 • 13:53 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об усилении клубов РПЛ, которые претендуют на медали чемпионата.

- В основном все трансферные новости поступают из «Зенита». Вас это не удивляет, ведь состав у питерцев и так хорош?

- Питерцы не удовлетворены своей игрой в первой части сезона, поэтому ищут усиления. Это ожидаемо. Тем более, потери команды серьезно сказались на результатах, ведь ушли лучшие игроки. Своими силами потери восполнить не получилось: игра была не ровная, команда не смогла выйти на свой уровень.

- В СМИ ходит информация, что «Зенит» готовит еще один топ-трансфер российского игрока. Кто это будет, как думаете?

- Не думаю, что это будет Хлусевич, про которого писали. Он не уйдет из «Спартака». Тем более в «Зенит». Наиболее вероятный вариант – Тикнизян. Чалов тоже вряд ли уедет в Питер. Он хорошо вписан в состав ЦСКА и здорово себя проявляет. Зачем идти на риски, тем более, там будет большая конкуренция. Будет ли он там вообще играть, не известно.

- В «Краснодар» пришел только полузащитник Кастаньо. Ожидали больше активности от «Краснодара» на трансферном рынке?

- Это будет не единственная покупка, но очевидно, что клуб настроен не на количество пришедших, а на качество. Южанам нужны футболисты, которые действительно усидят команду. И это правильное направление, ведь состав очень сбалансирован.

- «Зенит» действует по другому направлению? В команду пришли Артур, Ахметов, Нино, Педро. Не все из них будут играть?

- Сто процентов кто-то будет в ротации. В «Зените» большая конкуренция и приходят новички, которые находится в одной категории с имеющимися. Все будет решать тренировочный процесс и видение Семака. С дугой стороны, в команде есть разнообразие и можно варьировать состав в зависимости от соперников.

- У «Динамо» пока нет трансферов. Как оцениваете такую пассивность, ведь команда борется за медали? Или переживать пока рано?

- Сейчас почти все команды активны на рынке, но не «Динамо». Но играть только молодыми или футболистами только ребятами с российскими паспортами не получается. Поэтому приток классных игроков назрел. И не только в «Динамо».

- «Локомотив» также не делал покупок, в СМИ пишут только о потенциальных потерях. «Железнодорожники» тоже в поиске?

- Это вопрос. Видимо, смотрят кого-то. Но ведь нужны только качественные футболисты, а их найти непросто. Тем более что в команде играют сильные ребята, с которыми тоже надо будет конкурировать. В нападении Дзюба, в середине поля тоже сильные игроки, как Баринов. Много сборников. Единственное, явно нужен защитник, и, как мне кажется, клуб его ищет. Нужен лидер, который будет выстраивать игру в обороне и активно начинать атаки.

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- «Спартак» сделал официальное предложение «Твенте» по покупке нападающего Угальды. Форвард нужен команде?

- «Спартаку» во всех линиях нужно усиление. Впереди новый игрок точно требуется. Но и в будущее нужно смотреть, чтобы состав соответствовал целям борьбы за золотые медали. Угальде – дорогой футболист, достаточно хороший. Надеюсь, что он придется ко двору, если приедет в команду.

- Кстати, если смотреть списки потенциальных новичков «Спартака» в СМИ, то там практически все фамилии – это нападающие. Это удивляет?

- Хорошего нападающего найти очень сложно, а ведь форвард в команду нужен не один. Поэтому всегда ищется усиление атаки.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Зенит Динамо Москва Сергей Балахнин ещё теги
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