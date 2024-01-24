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«Пари НН» не хочет отдавать Калинского в «Балтику»

24 Января 2024 • 13:50 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00

«Пари НН» хочет расстаться с полузащитником Николаем Калинским, однако нижегородский клуб не намерен отпускать 30-летнего футболиста в стан прямого конкурента.

По информации «РБ Спорт», интерес к Калинскому проявляла «Балтика», однако «Пари НН» отказался отдавать своего игрока в аренду калининградскому клубу. Отмечается, что нижегородцы готовы отпустить полузащитника в одну из команд Мелбет-Первой лиги, но такой вариант не устраивает самого футболиста.

В текущем сезоне Калинский провёл за «Пари НН» 20 матчей, забил три гола и отдал столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 1,5 миллиона евро.

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