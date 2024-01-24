В «Ростове» отказались отвечать на вопрос о возможном подписании контракта с Глушаковым

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отказался комментировать возможное подписание контракта с 36-летним полузащитником Денисом Глушаковым, который сейчас проходит сборы с командой.

«Есть ли вероятность, что с Глушаковым будет подписан контракт? Пока не готов комментировать», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Ранее Глушаков сообщил о том, что он отправится с «Ростовом» на второй сбор.

Напомним, в текущем сезоне Глушаков защищал цвета костромского «Спартака», в составе которого провёл семь матчей и отметился в них одной результативной передачей. Ранее полузащитник выступал за такие клубы, как московский «Спартак» и «Локомотив». В составе «красно-белых» футболист сумел стать чемпионом России.