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В «Ростове» отказались отвечать на вопрос о возможном подписании контракта с Глушаковым

24 Января 2024 • 13:39 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отказался комментировать возможное подписание контракта с 36-летним полузащитником Денисом Глушаковым, который сейчас проходит сборы с командой.

«Есть ли вероятность, что с Глушаковым будет подписан контракт? Пока не готов комментировать», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Ранее Глушаков сообщил о том, что он отправится с «Ростовом» на второй сбор.  

Напомним, в текущем сезоне Глушаков защищал цвета костромского «Спартака», в составе которого провёл семь матчей и отметился в них одной результативной передачей. Ранее полузащитник выступал за такие клубы, как московский «Спартак» и «Локомотив». В составе «красно-белых» футболист сумел стать чемпионом России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Денис Глушаков Алексей Рыскин ещё теги

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