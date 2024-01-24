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У нидерландской прокуратуры не получилось добиться экстрадиции Промеса

24 Января 2024 • 13:37 Комментировать

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес не будет экстрадирован на родину из ОАЭ.

Напомним, на данный момент 32-летний Промес находится в ОАЭ, где проходит подготовка «Спартака» к возобновлению сезона.

Как утверждает AD, у прокуратуры Нидерландов не получилось добиться экстрадиции Промеса. Отмечается, что в среду, 24 января, состоится очередное судебное заседание по делу футболиста «красно-белых».

В текущей кампании Промес появился на поле в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь голевых передач.

Ранее появилась информация, что действующий контракт Промеса, истекающий предстоящим летом, будет автоматически продлен еще на год. Трансферная стоимость нидерландца составляет шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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