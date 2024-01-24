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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Сейчас дорога в Европу закрыта почти для всех российских футболистов»

24 Января 2024 • 13:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что в нынешнее время из РПЛ футболистам очень сложно уехать в Европу.

«Сейчас дорога в Европу закрыта почти для всех российских футболистов. Нет такого, что игроку «Локомотива» или «Динамо» проще уехать в европейскую лигу, чем футболисту «Зенита» или ЦСКА. Если трансферы такие и будут, то очень редко», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Напомним, сейчас в ведущих европейских лигах выступают четыре российских игрока: Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»).

Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига заблокировала переход колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в «Фулхэм», так как не разрешает своим клубам сотрудничать с РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская

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