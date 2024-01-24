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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» ищет забивного нападающего на замену Конате

24 Января 2024 • 13:09 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

«Ахмат» намерен подписать нового нападающего в зимнее трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», грозненский клуб ищет замену Мохамеду Конате, который, скорее всего, покинет команду ближайшим летом. Об этом ранее сообщил агент 26-летнего футболиста Дмитрий Селюк.

Также отмечается, что зимой «Ахмат» может пополниться ещё одним защитником после того, как ранее был приобретён бразилец Лукас Ловат.

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 22 матча, в которых забил семь голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро.

Напомним, после 18 туров РПЛ грозненская команда занимает 13-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч в чемпионате России «Ахмат» проведёт 2 марта против «Урала».

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