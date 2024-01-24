Футбольный клуб «Сочи» объявил о трансфере 25-летнего чилийского полузащитника Игнасио Сааведры.

Игрок пополнил ряды сочинской команды на правах свободного агента.

Как сообщает пресс-служба клуба, чилиец будет выступать под 21-м номером.

В своей профессиональной карьере Сааведра выступал только за команду «Универсидад Католика» и принял участие в 182 играх, при этом не сумев поразить ворота соперников, лишь дважды ассистировав партнёрам по команде.

В 2021 году он дебютировал за национальную сборную и с тех пор провел три матча.

Напомним, что «Сочи» после первой части сезона Российской премьер-лиги замыкает турнирную таблицу.