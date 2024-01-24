Российский вратарь Иван Коновалов продолжит карьеру в Российской премьер-лиге.

Как сообщает «Чемпионат», 29-летний голкипер заключит трудовой договор с калининградской «Балтикой».

Напомним, ранее Коновалов покинул казахстанский «Тобой», за который выступал с февраля 2023 года.

В нынешнем сезоне Коновалов принял участие в восьми матчах за «Тобол», пропустил десять голов и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 13 набранных очков.

Возобновление РПЛ запланировано на начало марта.