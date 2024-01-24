Артур — о сравнении с Малкомом: «Мне хочется написать здесь свою собственную историю»

Новичок питерского «Зенита» Артур высказался о сравнении с бывшим игроком команды с берегов Невы Малкомом, который прошлым летом переехал в Саудовскую Аравию.

Артур отметил, что у него не было возможности хорошо познакомиться с лучшим бомбардиром прошлого сезона РПЛ, однако Малком написал ему после трансфера и пожелал удачи.

«Я знаю и уважаю его историю в «Зените», знаю, сколько мячей он забил и сколько трофеев помог завоевать. Но мне хочется написать здесь свою собственную историю — историю Артура», - приводит слова Артура пресс-служба «Зенита».

Артур заключил контракт с «сине-бело-голубыми» до лета 2027 года.