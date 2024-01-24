Глушаков поедет на второй сбор «Ростова»

Российский полузащитник Денис Глушаков заявил, что продолжит подготовку к возобновлению сезона с «Ростовом».

Ранее футболист отмечал, что решение о его будущем пока не принято.

«Три дня выходных и обратно на сбор с «Ростовом», — написал Глушаков в своем телеграм‑канале.

Напомним, на данный момент 36-летний хавбек является свободным агентом.

В первой части сезона Глушаков выступал за костромской «Спартак». На счету футболиста семь выходов на поле и одна результативная передача.

Напомним, что 2 февраля стартует Зимний кубок РПЛ, на котором «Ростов» сыграет со «Спартаком», «Кайратом» и «Шабаб Аль-Ахли».