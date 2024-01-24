Артур — о сборах «Зенита»: «Новый, интересный и положительный опыт»

Новичок «Зенита» Артур высказался о сборах питерской команды, которые в эти дни проходят в Абу-Даби.

Бразилец отметил, что для него эти сборы являются необычными, ведь тренировочный процесс значительно отличается от того, который был у него на родине.

«Но я втягиваюсь, стараюсь хорошо делать свою работу, мне все очень нравится! Новый, интересный и положительный опыт», - приводит слова Артура пресс-служба «Зенита».

Напомним, что 25-летний футболист пополнил ряды питерской команды в зимнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года с опцией пролонгации ещё на один сезон.