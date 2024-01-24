Юран решил выгнать полузащитника «Пари НН», но игрок идёт на принцип

Полузащитник Николай Калинский больше не нужен «Пари НН». Как сообщается на страницах Metaratings.ru, главный тренер команды Сергей Юран выступает за трансфер футболиста в другой клуб.

В настоящий момент у игрока нет вариантов, сопоставимых с денежными условиями в Нижнем Новгороде. В сложившейся ситуации Николай намерен пойти на принцип и остаться в клубе, несмотря на позицию тренерского штаба.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 30-летний хавбек провел 17 поединков за «Пари НН». Полузащитник забил три гола, сделал две результативные передачи и получил три желтые карточки.