Артур: Я очень счастлив оказаться в «Зените»

Нападающий «Зенита» Артур высказался о том, как состоялся его переход в питерский клуб.

Бразилец отметил, что у него состоялся разговор с семьёй и окружением, и всем понравились цели и философия, которые есть у команды с берегов Невы.

«Это большой европейский клуб с богатой историей. Переговоры немного затянулись, это было связано с моей предыдущей командой, но в конце концов все случилось, слава Богу, я здесь. И очень счастлив», - приводит слова Артура пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» заплатил «Палмейрасу» 15 миллионов евро за правого вингера. Контракт Артура с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.