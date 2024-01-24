Игрок ЦСКА Давила сделал выбор между Месси и Холанном

Легионер московского ЦСКА Виктор Давила в разговоре с журналистами поделился впечатлениями от церемонии The Best. Игроком 2023 года по результатам голосования был признан аргентинский нападающий Лионель Месси.

«Лионель один из лучших футболистов в истории, но в 2023 году были другие игроки, заслуживавшие приз. Думаю, большинство согласится, что Холанн заслуживал этого больше», - цитирует чилийского нападающего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в настоящий момент Месси является футболистом американского клуба «Интер Майами». В 2023 году 36-летний аргентинец в восьмой раз получил «Золотой мяч».

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