Фердинанд назвал лучший зимний трансфер в истории АПЛ - это переход игрока «Спартака» в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд назвал лучший зимний трансфер в истории Премьер-лиги.

«Виргила ван Дейка можно назвать одним из лучших. Лучшим же был трансфер Неманьи Видича. Тогда за него отдали семь миллионов. Это мало, за такого игрока», - передает слова Фердинанда таблоид Daily Mail.

Напомним, что до перехода в «Манчестер Юнайтед» Видич два года провел в московском «Спартаке». Цвета манкунианского коллектива сербский футболист защищал с 2006 по 2014 год. Вместе с «красными дьяволами» он пять раз становился чемпионом АПЛ и выигрывал Лигу чемпионов.

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