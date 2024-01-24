Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фердинанд назвал лучший зимний трансфер в истории АПЛ - это переход игрока «Спартака» в «Манчестер Юнайтед»

24 Января 2024 • 12:11 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд назвал лучший зимний трансфер в истории Премьер-лиги.

«Виргила ван Дейка можно назвать одним из лучших. Лучшим же был трансфер Неманьи Видича. Тогда за него отдали семь миллионов. Это мало, за такого игрока», - передает слова Фердинанда таблоид Daily Mail.

Напомним, что до перехода в «Манчестер Юнайтед» Видич два года провел в московском «Спартаке». Цвета манкунианского коллектива сербский футболист защищал с 2006 по 2014 год. Вместе с «красными дьяволами» он пять раз становился чемпионом АПЛ и выигрывал Лигу чемпионов.

Фердинанд назвал игрока, которого «Манчестер Юнайтед» хотел купить вместо Роналду

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манчестер Юнайтед Неманья Видич Рио Фердинанд Виргил Ван Дейк ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Барселона» готова позвать Моуринью Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open «Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open Соболенко разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
13:09 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» ищет забивного нападающего на замену Конате
12:59 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» объявил о переходе чилийца Сааведры официально
12:50 · Россия. Премьер-лига
Артур — о матче против «Спартака»: Мы рассчитываем выйти из него победителями
12:39 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» нашла нового вратаря слухи
12:35 · Россия. Премьер-лига
Артур — о сравнении с Малкомом: «Мне хочется написать здесь свою собственную историю»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Глушаков поедет на второй сбор «Ростова»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Артур — о сборах «Зенита»: «Новый, интересный и положительный опыт»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Юран решил выгнать полузащитника «Пари НН», но игрок идёт на принцип
12:22 · Россия. Премьер-лига
Артур: Я очень счастлив оказаться в «Зените»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Давила сделал выбор между Месси и Холанном
12:11 · Россия. Премьер-лига
Фердинанд назвал лучший зимний трансфер в истории АПЛ - это переход игрока «Спартака» в «Манчестер Юнайтед»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Давила: «Меня не устраивает нынешний статус в ЦСКА»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА Давила высказался о своём возможном переходе в испанскую «Сельту»
11:49 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не начинал переговоры с Магкеевым о продлении контракта
11:42 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер сборной Бразилии определил лучшие качества новичка «Зенита» Педро
Все новости
Рекомендуем