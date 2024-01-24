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«Локомотив» не начинал переговоры с Магкеевым о продлении контракта

24 Января 2024 • 11:49 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

«Локомотив» пока не вступал в переговоры с защитником Станиславом Магкеевым о продлении контракта.

По информации Metaratings, будущее Магкеева, чей контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года, пока остаётся неопределённым.

Отметим, что из-за серьёзной травмы в текущем розыгрыше РПЛ 24-летний футболист пока не провёл ни одного официального матча. В прошлом сезоне на счету Магкеева нет результативных действий в 26 встречах за «Локомотив».

После 18 туров РПЛ «красно-зелёные» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой первый матч во второй части сезона «Локомотив» проведёт 2 марта против «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Магкеев

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