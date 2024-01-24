Игрок «Факела» Магаль: «Ничего страшного в Fan ID лично я не вижу»

Защитник «Факела» Руслан Магаль рассказал о своём отношении к использованию системы Fan ID на матчах РПЛ.

Футболист признался, что не видит ничего плохого в этой системе, так как она не оказывает негативного влияния на посещаемость матчей «Факела».

«В Воронеже даже с Fan ID достаточно много болельщиков приходят на стадион и болеют за нас. Ничего страшного в этом лично я не вижу. Наверное, если сделали данную систему, то для чего-то она всё-таки нужна», — приводит слова Магаля «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.