Тикнизян может остаться в «Локомотиве» до лета

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пока не дал окончательного согласия на свой переход в «Зенит» и может остаться в московском клубе до лета.

По информации Metaratings, 24-летнему футболисту интересен возможный переход в стан «сине-бело-голубых», поскольку он так и не получил конкретных предложений из Европы. Однако следующим летом оформить трансфер в зарубежный клуб будет проще, поэтому Тикнизян может остаться в «Локомотиве» до окончания текущего сезона. При этом отмечается, что вероятность перехода защитника в «Зенит» по-прежнему остаётся высокой.

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 7 миллионов евро. Ожидается, что за переход футболиста «Зениту» придётся заплатить немного дороже.