Магаль: «В Воронеже многие болеют за «Спартак»

Защитник «Факела» Руслан Магаль рассказал о популярности футбольных клубов в Воронеже.

Футболист отметил, что в Воронеже очень популярен московский «Спартак», однако «Факел» всё равно сильнее интересен болельщикам.

«В Воронеже многие за «Спартак» болеют. Сейчас, когда «Спартак» приезжает в город, билеты труднее всего достать — все хотят попасть на матч. Но «Факел» — 100 процентов самый популярный клуб в городе», — цитирует Магаля «Чемпионат».

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Факел» набрал 21 очко и расположился на 11-м месте в турнирной таблице. От пятого «Спартака» команда из Воронежа сейчас отстаёт на девять баллов.