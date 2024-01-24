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«Сочи» близок к подписанию чилийского футболиста

24 Января 2024 • 10:02 Комментировать
Балтика
...
Сочи
02.03 16:00

«Сочи» близок к подписанию контракта с чилийским полузащитником Игнасио Сааведрой.

По информации «Чемпионата», 25-летний футболист уже успел пройти медосмотр для перехода в российский клуб. Состав «Сочи» Сааведра пополнит на правах свободного агента.

В прошлом году Сааведра выступал за чилийский клуб «Универсидад Католика». В составе этой команды полузащитник провёл 34 матча, не отметившись в них результативными действиями.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Свой первый матч в весенней части сезона южане проведут 2 марта против «Балтики».

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